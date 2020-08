Giro di Lombardia 2020, Evenepoel è il favorito per l’insolita classica di Ferragosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Giro di Lombardia arriva alla sua edizione numero 114 e la classica delle foglie morte che normalmente chiude la stagione a ottobre si trasforma in una classica di piena estate che si corre a Ferragosto. Protagonisti e quote. Il percorso Leggera variazione di percorso che passa da 243 km a 231 km ma senza … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting

