Gemma Galgani afferma: “Devo affrettarmi”, adesso la dama vuol parlare (Di venerdì 14 agosto 2020) Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono lasciati Gemma Galgani ed il suo giovane corteggiatore Nicola Vivarelli sembrano essere arrivati al punto definitivo della conoscenza. Al momento non ci sono certezze se non le rivelazioni, poche ma buone, della diretta interessata. I dettagli verranno fuori soltanto quando ricomincerà Uomini e Donne e la coppia potrà confrontarsi faccia a faccia direttamente in studio. Non si sa ancora cosa sia successo tra i due, ma per certo qualcosa non ha funzionato e la relazione non ha retto le problematiche del distacco estivo. In realtà già da parecchio tempo sembrava essere chiaro che tra i due qualcosa si fosse rotto, alla fine coloro che su Instagram puntavano sulla fine della relazione, non sbagliavano. Gemma Galgani ... Leggi su kontrokultura

