Due anni dal Crollo del ponte Morandi. Conte: “Garantire strutture sicure”, Di Maio chiede giustizia (Di venerdì 14 agosto 2020) Sono passati esattamente due anni dal tragico Crollo del ponte Morandi di Genova che costò la vita a 43 persone, e gli esponenti del governo hanno partecipato ad una commemorazione proprio per omaggiare le vittime del Crollo alla Radura della Memoria, sotto il nuovo ponte Genova San Giorgio, è cominciata con la proiezione di un filmato intitolato “Per non dimenticare”, e alle 11.36, ora esatta del Crollo c’è stato un minuto di silenzio, accompagnato dalle campane e dalle sirene del porto. Il cordoglio di Conte Il Premier si è così espresso per ricordare le vittime “Siamo qui a ricordare e non vi lasceremo soli in questa vostra richiesta di accertamento delle precise responsabilità. ... Leggi su giornal

luigidimaio : Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Mo… - emergenzavvf : Due anni fa in uno scenario di 'guerra' 400 #vigilidelfuoco lavorarono senza sosta per il salvataggio di persone tr… - pisto_gol : Due osservazioni su Ata-Psg: anche a 35 anni, THIAGO SILVA A 0 euro è da prendere subito . Partita monumentale. Vic… - wantedinrome : RT @emergenzavvf: Due anni fa in uno scenario di 'guerra' 400 #vigilidelfuoco lavorarono senza sosta per il salvataggio di persone tra le m… - GianBoe : RT @AnnalisaChirico: Procuratori che rilasciano interviste a tutta pagina su inchieste in corso, piene di riflessioni metagiudiziarie, senz… -

Ultime Notizie dalla rete : Due anni “Dopo due anni, non abbiamo ancora un processo, aver perso la famiglia è un dolore che non si può raccontare” Genova24.it Italia o Futura? Il duello dei Btp (e le istruzioni per scegliere)

Meglio il Btp Futura o meglio il Btp Italia? In attesa che l’accordo raggiunto tra i 27 Paesi della Ue per sostenere la ripresa dopo Covid — che ha spinto addirittura sotto i 150 punti nei primi momen ...

STORIA DEL PALIO: LA PROCESSIONE DEL CERO

La cerimonia si terrà anche quest'anno, ma in forma ridotta. L’offerta del cero alla Madonna Assunta in Duomo il 14 agosto è, da molti secoli a questa parte uno degli appuntamenti fondamentali delle f ...

Meglio il Btp Futura o meglio il Btp Italia? In attesa che l’accordo raggiunto tra i 27 Paesi della Ue per sostenere la ripresa dopo Covid — che ha spinto addirittura sotto i 150 punti nei primi momen ...La cerimonia si terrà anche quest'anno, ma in forma ridotta. L’offerta del cero alla Madonna Assunta in Duomo il 14 agosto è, da molti secoli a questa parte uno degli appuntamenti fondamentali delle f ...