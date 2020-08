Coronavirus, test per 353 persone al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria: 10 positivi (Di venerdì 14 agosto 2020) La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che nelle ultime ventiquattro ore sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 353 soggetti. Di questi, 10 sono risultati positivi al test. Si tratta dei 9 già comunicati nella serata di ieri, tra cui vi erano 3 dipendenti dell’Ospedale, e di 1 riscontrato, invece, questa mattina. Tre delle 9 persone segnalate ieri sono risultate negative al secondo controllo, necessario per la conferma definitiva di un caso, anche in considerazione della bassa carica virale riscontrata al primo tampone. I soggetti negativi al secondo controllo sono 2 dipendenti del G.O.M. ed un paziente ricoverato in Ospedale. Sono stati completati i tamponi di controllo dei ... Leggi su meteoweb.eu

NicolaPorro : Pressing sulle #regioni per la stretta su #movida e #discoteche, #tamponi, #quarantena e #test rapidi per chi rient… - Agenzia_Ansa : Test per rientri da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Stretta sulle discoteche #Coronavirus #ANSA - RegioneER : ????#Coronavirus, test rapidi in autunno in tutti gli OSPEDALI di @RegioneER: 13 minuti per scovare il virus e circa… - robazzaco : RT @NicolaPorro: Pressing sulle #regioni per la stretta su #movida e #discoteche, #tamponi, #quarantena e #test rapidi per chi rientra dall… - GiovaDiMatteo00 : RT @SkyTG24: Il governo ha disposto #test e #tamponi anti-#Coronavirus all'arrivo per chi entra in Italia da Croazia, Spagna, Grecia, Malta… -