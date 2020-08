Calciomercato, maxi-scambio Napoli-Roma: tutti i nomi in ballo (Di venerdì 14 agosto 2020) maxi-scambio di mercato tra Napoli e Roma. A riportare l’indiscrezione è ‘Tuttosport’, secondo cui le due società starebbero parlando per una possibile operazione che coinvolgerebbe quattro calciatori, due per parte: Hysaj e Milik andrebbero in giallorosso, Veretout e Under in azzurro. Operazione non facile, ma il quotidiano spiega: “Intanto c’è anche la Roma che insiste per avere Milik, il cui gradimento manca, e solo in questo caso il club giallorosso metterebbe sul piatto della bilancia i cartellini di Veretout e Under. C’è da convincere Milik, magari appena la Juve si lancerà su un altro attaccante centrale, così da chiudere una maxi-operazione nella quale potrebbe essere inserito anche Hysaj. Con la ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : Ufficiale: #MaxiLopez è un nuovo giocatore della #Sambenedettese I dettagli - infoitsport : Calciomercato Roma, maxi-operazione col Napoli: Juventus beffata - CentotrentunoC : MERCATO #CAGLIARI ?? Alessio #Cragno è l'uomo del momento tra i rossoblù. Il portiere toscano è l'oggetto del deside… - infoitsport : Calciomercato Inter, il segreto è Pogba: maxi-scambio in arrivo - Maxi_Gooner : No Ceballos in prestito ?? no cessione di Torreira ?? no ?? per Partey Sarà inoltre difficile scovare un altro nume… -