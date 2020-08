Barcellona-Bayern Monaco, allarme Umtiti: il difensore francese positivo al Coronavirus (Di venerdì 14 agosto 2020) Samul Umtiti positivo al tampone per il Coronavirus.Pochi minuti prima dell'inizio di Barcellona-Bayern Monaco, big match valido per i quarti di finale di Champions League, i blaugrana hanno comunicato una notizia molto negativa: Samuel Umtiti, difensore classe '93, è risultato positivo al tampone per il Coronavirus e quindi non sarà presente per la gara contro i bavaresi.Questo il comunicato ufficiale del club spagnolo:"Dopo i test effettuati giovedì il difensore Samuel Umtiti è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico, gode di buona salute ed è in isolamento ... Leggi su mediagol

SkySport : Barcellona-Bayern Monaco, dove vedere la partita di Champions League in tv: gli orari ? #BarcellonaBayern Alle 21:0… - SkySport : ?? BARCELLONA-BAYERN ?? QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ? Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 Come finirà l… - GoalItalia : Pronostico secco: chi passa tra Barcellona e Bayern? - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Barcellona Bayern Monaco streaming: dove vedere il match in diretta: Barcellona Bayern… - artxlvke : stasera il barcellona aprirà il culo al bayern -