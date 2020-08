Alleanze e terzo mandato: per voi questa è la fine del M5s? (Di venerdì 14 agosto 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano

you_trend : ?? #BREAKING - #M5S: da Rousseau via libera al terzo mandato e alla possibilità di alleanze, per le elezioni amminis… - PaoloDelFattore : RT @AlfioKrancic: La piattaforma Rousseau dice sì al terzo mandato della Raggi e sì alle alleanze con il PD. L'ennesima figura di merda del… - FieroItalico : RT @AlfioKrancic: La piattaforma Rousseau dice sì al terzo mandato della Raggi e sì alle alleanze con il PD. L'ennesima figura di merda del… - silvia_sb_ : RT @you_trend: ?? #BREAKING - #M5S: da Rousseau via libera al terzo mandato e alla possibilità di alleanze, per le elezioni amministrative,… - echenotizieoggi : RT @AlfioKrancic: La piattaforma Rousseau dice sì al terzo mandato della Raggi e sì alle alleanze con il PD. L'ennesima figura di merda del… -