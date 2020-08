WhatsApp per Android mette da parte la modalità vacanza (Di giovedì 13 agosto 2020) Gli sviluppatori di WhatsApp avrebbero deciso di abbandonare lo sviluppo della modalità vacanza: ecco perché e di cosa si tratta. L'articolo WhatsApp per Android mette da parte la modalità vacanza proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Agenzia_Ansa : Dopo tante indiscrezioni, sembra avvicinarsi la possibilità di associare il proprio numero #WhatsApp a più disposit… - MuredduGiovanni : RT @foxyred83483861: @sebaquila Quando io l'altro ieri ho postato quella foto su WhatsApp è arrivato questo in modo molto rapido da parte d… - CrisonoPrecol : #13agosto Per tutte le persone che vivono in Italia: sostenere e conoscere la nostra storia nativa. Acquista qui i… - CrisonoPrecol : #13agosto Per tutte le persone che vivono in Italia: sostenere e conoscere la nostra storia nativa. Acquista qui i… - PasqualeVespa : Si comincia ??Sono appena arrivati??Chi vuole darmi una mano per distribuirli in tutta Napoli e provincia mi contatt… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp per Vigilanza e sicurezza a scuola: l’idea di un gruppo Whatsapp per le segnalazioni La Tecnica della Scuola WhatsApp per Android mette da parte la modalità vacanza

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...

SoftBank conferma l'intenzione di cedere o quotare ARM

SoftBank ha confermato l'intenzione di voler cedere la proprietà di ARM, acquistata nel corso del 2016 per un controvalore di 32 miliardi di dollari USA, dando conferma alle indiscrezioni emerse nelle ...

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...SoftBank ha confermato l'intenzione di voler cedere la proprietà di ARM, acquistata nel corso del 2016 per un controvalore di 32 miliardi di dollari USA, dando conferma alle indiscrezioni emerse nelle ...