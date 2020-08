Virtus Entella, c’è il dopo Boscaglia: il Palermo attende rescissione, intanto i liguri piombano su Tedino (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Palermo e Roberto Boscaglia sempre più vicini.VIDEO Calciomercato Palermo, Saraniti esce dal “Barbera”: è un nuovo giocatore rosaneroIl tecnico gelese nella giornata di martedì 11 agosto ha incontrato la dirigenza rosanero composta da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini raggiungendo quell'intesa che in tanti attendevano. La firma sul nuovo contratto, un biennale alle stesse condizioni offerte dalla Virtus Entella, avverrà non appena l'allenatore rescinderà il proprio accordo con il club ligure. Si inizia a muovere nel frattempo la società di Chiavari che ha scelto il nome del sostituto, nei giorni scorsi circolavano i nomi di Fabio Caserta e Bruno Tedino. Il profilo sul quale vuole puntare ... Leggi su mediagol

Rebus allenatore risolto per il Palermo. Sarà Roberto Boscaglia il prossimo tecnico dei rosanero per tentare la seconda promozione consecutiva, stavolta in Serie B. Il mister di Gela si sta liberando ...In attesa dell’ufficializzazione della panchina affidata a Roberto Boscaglia – il tecnico gelese dovrà prima risolvere i termini della rescissione contrattuale con il Virtus Entella – il mercato del P ...