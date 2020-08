Valeria Fabrizi a Io e Te, lacrime per il marito: “Mi manca tanto…” (Di giovedì 13 agosto 2020) Valeria Fabrizi è stata ospitata nello studio di Io e Te, dove ad un certo punto non ha potuto trattenere le lacrime di commozione. Un ricordo straziante, che farà breccia nel cuore di tutti i romantici e gli innamorati: ecco le parole e le lacrime della grande attrice, negli ultimi anni associata alla serie tv Che Dio ci aiuti. Valeria Fabrizi a Io e Te: lacrime e amore puro Non ha bisogno di presentazioni Valeria Fabrizi. Quarto posto al concorso di Miss Mondo del 1957, si è poi lanciata nel campo della recitazione, ottenendo moltissimi successi. Negli ultimi anni è entrata nelle case degli italiani insieme ad Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, in Che Dio ci aiuti. Ospite di Pierluigi ... Leggi su velvetgossip

