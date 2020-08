Tamponi obbligatori per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Stretta sulle discoteche (Di giovedì 13 agosto 2020) Con 481 nuovi casi, il trend è sempre in aumento, soprattutto per via dei contagi che colpiscono gli italiani di ritorno da vacanze all'estero. Alcune Regioni hanno già iniziato a muoversi in autonomia, ma il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha riportato le misure drastiche sotto l'alveo nazionale firmando un'ordinanza, immediatamente operativa, "che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna". Inoltre, "si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito". L'esecutivo vuole avere certezze, e rapidamente, sulla salute di chi rientra da questi Stati. Le strategie sono state messe a punto in una riunione tra Governo e Regioni, dove sono state messe sul tavolo ... Leggi su iltempo

In provincia di Ravenna oggi non si è registrata nessuna nuove positività mentre si è verificato il decesso di una paziente di 94 anni residente a Faenza con gravi patologie pregresse. Si sono riscon ...

Governo e Regioni corrono ai ripari, uniformando le ordinanze per scongiurare una seconda ondata di coronavirus, dopo l'aumento dei contagi in Italia e per risolvere il nodo di quelli di rientro dall' ...

