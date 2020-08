Rocca di Papa: migranti positivi fuggono dal centro di accoglienza, la gente tenta di linciarli (Di giovedì 13 agosto 2020) Continuano le tensioni a Rocca di Papa. C’è un clima bollente all’interno del centro accoglienza Mondo Migliore. La struttura è in isolamento dopo il cluster Covid che si è verificato al suo interno nei giorni scorsi con una ventina di migranti contagiati. Le prime tensioni sono sorte ieri mattina quando diversi residenti hanno segnalato alla polizia locale la presenza di tre cittadini del Ghana alla fermata del bus. Due di loro tra l’altro stavano urinando contro un muro. Non solo, poco dopo anche due donne nigeriane hanno tentato di allontanarsi dal centro di accoglienza. Le due dovevano osservare la quarantena. Una situazione esplosiva che poteva degenerare. I migranti hanno infatti ... Leggi su secoloditalia

