Metro, nuovo capitolo in arrivo. 4A Games lavora anche su una nuova IP AAA e sul multiplayer (Di giovedì 13 agosto 2020) Poco fa, vi abbiamo riportato la notizia dell'acquisizione di 4A Games da parte di Embracer Group. Come saprete, lo studio di sviluppo è famoso, soprattutto, per Metro e sembra proprio che potremmo ricevere un nuovo gioco della serie, stando al CEO della compagnia, Dean Sharpe.Sharpe, commentando l'acquisizione, ha prima detto che "Embracer Group e Saber Interactive sono i partner perfetti per 4A Games e per la nostra prossima fase di crescita".In seguito ha aggiunto: "continueremo a costruire il franchise di Metro e ci concentreremo sul portare un'esperienza multiplayer alla nostra base di fan. Non vediamo l'ora di costruire una nuova e ancora più ambiziosa IP AAA nel prossimo futuro".Leggi altro... Leggi su eurogamer

Embracer acquisisce 4A Games, attualmente impegnata nella produzione di un nuovo Metro e di un titolo multiplayer

I creatori della trilogia di Metro continueranno a lavorare con l'autore russo Dmitry Glukhovsky, espandendo l'acclamata serie post-apocalittica con almeno un altro gioco. Il nuovo progetto è stato co ...

