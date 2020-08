Lorella Cuccarini silurata a La vita in diretta perché "leghista"? Indiscrezione-terremoto: come si vendica sulla Rai (Di giovedì 13 agosto 2020) Una "brusca frenata" per Lorella Cuccarini. Dopo il siluramento a La vita in diretta e il brusco sfogo con il collega Alberto Matano (confermato), con tanto di gelo davanti alle telecamere per l'ultima puntata, la più amata dagli italiani si attendeva un "risarcimento morale e professionale" dalle Rai. Secondo indiscrezioni da viale Mazzini, la Cuccarini sarebbe stata fatta fuori perché troppo "sovranista" e sbilanciata verso la Lega. Anche per mettere a tacere polemiche e malelingue, a Lorella era stata promessa la conduzione dello Zecchino d'Oro per la prossima stagione. Ma secondo il settimanale Oggi diretto da Umberto Brindani, per il momento tutto tace. Prima di accettare la conduzione dello Zecchino, la Cuccarini ... Leggi su liberoquotidiano

_Alessio_88 : @Claudia19485227 @tito_ri Lunedì #techetechete dedicato a Rita Pavone che non ha idee propriamente di sinistra, Lor… - _Alessio_88 : @Claudia19485227 @annatomasi1 @falcon82 @tito_ri Cortesemente non bestemmiano, Lorella Cuccarini non vale manco un… - _Alessio_88 : @falcon82 @tito_ri @annatomasi1 @Claudia19485227 Media di ascolti de #lavitaindiretta più bassa da quando esiste il… - zazoomblog : Lorella Cuccarini: è mistero sullo Zecchino d’Oro e sul futuro in Rai - #Lorella #Cuccarini: #mistero #sullo - infoitcultura : I 55 anni di Lorella Cuccarini, compleanno a sorpresa con i figli: “Sono una ragazza fortunata” -