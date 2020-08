Lipsia-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono state comunicate le formazioni ufficiali per la sfida di Champions League tra Lipsia e Atletico, in campo questa sera a partire dalle 21. Questi gli undici titolari scelti da Nagelsmann e Simeone: Lipsia(3-4-2-1): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Kampl, Laimer, Nkunku, Angelino; Sabitzer, Olmo; Poulsen. All. Nagelsmann Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Herrera, Saul, Carrasco; Llorente, Diego Costa. All. Simeone Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

