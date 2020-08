Lipsia-Atletico Madrid 2-1: impresa dei tedeschi a Lisbona (Di giovedì 13 agosto 2020) Dani Olmo e Adams regalano agli uomini di Nagelsmann la vittoria: Lipsia-Atletico Madrid si conclude sul risultato di 2 a 1 Allo stadio Alvalade di Lisbona si impone il team Red Bull: Lipsia-Atletico Madrid termina 2 a 1 e regala ai tedeschi una sorprendente qualificazione in semifinale. Parte subito forte la squadra di Nagelsmann e al 5′ Halstenberg non riesce a inquadrare la porta da ottima posizione dopo il traversone di Nkunku. Primo tempo ad alta intensità ma sono pochissime le vere e proprie occasioni da gol per entrambe le squadre. Seconda frazione che vede il Lipsia passare in vantaggio dopo appena 5 minuti: l’ex Dinamo Zagabria Dani Olmo è bravo a concludere di testa il suggerimento dalla destra di ... Leggi su zon

