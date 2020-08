La Regione a Desio "Sicurezza a scuola? le regole ci sono" (Di giovedì 13 agosto 2020) "Aspettiamo dalla Regione le linee guida sul distanziamento nelle scuole: ci stiamo basando su quelle del Veneto". Le parole dell'assessore alla Istruzione Giorgio Gerosa, hanno portato il Pirellone a ... Leggi su ilgiorno

marticambiaghi : ?? DALLA REGIONE OLTRE 3 MILIONI PER RIPARTIRE A fine luglio ho incontrato le associazioni sportive della mia Desio… - comunedidesio : Zampa a Zampa, l’app per cercare cani e gatti da adottare in Lombardia #Desio #BenessereAnimali #app #ZampaaZampa… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Desio La Regione a Desio "Sicurezza a scuola? le regole ci sono" IL GIORNO La Regione a Desio "Sicurezza a scuola? le regole ci sono"

"Aspettiamo dalla Regione le linee guida sul distanziamento nelle scuole: ci stiamo basando su quelle del Veneto". Le parole dell’assessore alla Istruzione Giorgio Gerosa, hanno portato il Pirellone a ...

Zanello saluta e lascia il Consiglio comunale

Era stato lo sfidante di Corti perdendo al ballottaggio. "Ho deciso di lasciare spazio a qualcun altro, con più motivazione" . .

"Aspettiamo dalla Regione le linee guida sul distanziamento nelle scuole: ci stiamo basando su quelle del Veneto". Le parole dell’assessore alla Istruzione Giorgio Gerosa, hanno portato il Pirellone a ...Era stato lo sfidante di Corti perdendo al ballottaggio. "Ho deciso di lasciare spazio a qualcun altro, con più motivazione" . .