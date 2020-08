Il procuratore di Patti: "Gioele era in auto con la mamma, c'è un video. Dobbiamo trovare i testimoni" (Di giovedì 13 agosto 2020) Svolta nelle indagini nel giallo di Caronia: dopo l'incidente il bimbo era con Viviana Parisi. Dal magistrato un nuovo appello ai soccorritori e la loro decrizione: una famiglia di quattro persone con accento settentrionale. Padre e figlio adolescente hanno anche scavalcato il... Leggi su repubblica

