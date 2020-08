Il Gesù storico (e ebreo) e Giovanni Battista (Di giovedì 13 agosto 2020) “Il battesimo di Gesù” (Edb, pp. 120) di Piotr Zygulsky è una perla nel vasto mare di libri di argomento religioso pubblicati negli ultimi anni. Per essere più esatti: una porta, una pista, e una perla. Una porta, perché il libro conduce il lettore in un territorio, quello dell’approccio storico-critico al Vangelo, ancora troppo poco frequentato da molti. L’intuizione di Zigulsky è felice: partire da un caso particolare per dischiudere prospettive più ampie. Il metodo storico-critico è presentato con completezza minuziosa, decine gli studiosi e le pubblicazioni citate, concisa ma curata la ricostruzione storica delle evoluzioni del metodo, le “tre Ricerche” che si sono succedute dall’Ottocento a oggi nel guidare l’approccio della ricerca, brillante ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Il Gesù storico (e ebreo) e Giovanni Battista - leiafisherx : RT @IansoIo: @mrshevrondalee IO MI FACCIO BRILLARE IL MIO AMORE LEONARDO (tu giuro è il mio personaggio storico preferito) ME LO FANNO ETER… - DFNCLSSS : RT @IansoIo: @mrshevrondalee IO MI FACCIO BRILLARE IL MIO AMORE LEONARDO (tu giuro è il mio personaggio storico preferito) ME LO FANNO ETER… - BluGianni : @Jess_Personne Gesù Cristo non è un personaggio storico? - IansoIo : @mrshevrondalee IO MI FACCIO BRILLARE IL MIO AMORE LEONARDO (tu giuro è il mio personaggio storico preferito) ME LO… -

Ultime Notizie dalla rete : Gesù storico Giornata Mondiale della Gioventù: cos'è PolisBlog.it