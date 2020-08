Di Rocco: "L'Italia può ospitare i Mondiali 2020" (Di giovedì 13 agosto 2020) "Se si chiedesse aiuto all'Italia, ci faremmo trovare pronti per assicurare una sede dignitosa ai Mondiali, ma soprattutto una grande qualita' organizzativa. Le date resterebbero le stesse per non ... Leggi su corrieredellosport

sportface2016 : Mondiali #ciclismo a caccia di una sede, #DiRocco: 'L'Italia si farà trovare pronta' - rocco_lando : Cara accoglienza, Fratelli d’Italia sospende il sindaco di Varapodio - Rocco_italiano2 : RT @MarcoSanavia1: Dopo l’Azzolina alla pubblica istruzione, Balotelli alla banca d’Italia. - RainbowItalia : #OraInOnda ? Tusa (DJ Rocco Remix) ? Karol G Nicki Minaj ? Su Radio Rainbow New Italia #LGBTQ ?? #radio ? Seguici su… - RainbowItalia : #OraInOnda ? Circles (DJ Rocco Remix) ? Post Malone ? Su Radio Rainbow New Italia #LGBTQ ?? #radio ? Seguici su… -