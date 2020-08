Daydreamer, Can Yaman sbotta Furioso sui Social: messo in piazza il suo Privato (Di giovedì 13 agosto 2020) Can Yaman, protagonista di Daydreamer, sbotta Furioso su Twitter contro un servizio che parla della sua Vita Privata. Leggi su comingsoon

MediasetPlay : Hey, fan di #Daydreamer ?? Ecco un saluto speciale per tutti voi ?? - ___aishu___ : RT @_xnaivex_: chissà come ci si sente ad essere abbracciate da Can Yaman #DayDreamer - Iliveofmydreams : RT @Mirellacaporal1: Can e Sanem ?? siete entrati nei nostri cuori con la vostra bellissima storia d'amore Gunaydin #CanDem ?? Gunaydin… - gio82es : Can Yaman DayDreamer, giornalista fa il bilancio sugli ascolti: “Trionfo” - ItsLucyEm : DayDreamer, trame Turchia: Can chiede a Sanem di diventare sua moglie -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Can Can Yaman DayDreamer, giornalista fa il bilancio sugli ascolti: “Trionfo” LaNostraTv Can Yaman DayDreamer, giornalista fa il bilancio sugli ascolti: “Trionfo”

DayDreamer – Le ali del sogno al momento è in pausa, la soap opera turca ha lasciato il pubblico attento di Canale5 con il fiato sospeso per le sorti dei suoi protagonisti, ma tornerà in onda molto pr ...

Can Yaman: "La donna ideale? Affascinante ma non per forza bella"

In una recente intervista il protagonista di Daydreamer, Can Yaman, ha parlato di quanto si senta legato al suo personaggio e delle caratteristiche della sua donna ideale. La donna ideale esiste per C ...

DayDreamer – Le ali del sogno al momento è in pausa, la soap opera turca ha lasciato il pubblico attento di Canale5 con il fiato sospeso per le sorti dei suoi protagonisti, ma tornerà in onda molto pr ...In una recente intervista il protagonista di Daydreamer, Can Yaman, ha parlato di quanto si senta legato al suo personaggio e delle caratteristiche della sua donna ideale. La donna ideale esiste per C ...