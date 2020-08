Bertolucci: «Io, quello basso all’ombra di Panatta. Quante volte l’ho coperto con le donne» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Corriere della Sera ha intervistato Paolo Bertolucci. Un’intervista in cui parla più di Panatta che di sé. È praticamente tutta su Panatta. Racconta che al suo matrimonio gli regalò un cavallo («Lo fece solo per farmi spendere soldi»). «Lo salva che è una persona buona e con uno così non puoi restare arrabbiato. Ma abbiamo litigato un sacco di volte, dentro e fuori dal campo. Non saremmo potuti essere più diversi: lui di famiglia socialista, io liberale, lui giocava a sinistra, io a destra, lui non si dà mai pace, io sono un tipo tranquillo…». Le spiace aver fatto una carriera alla sua ombra? «Una volta alla Royal Albert Hall di Londra nel presentarci dissero che lui era one of the most handsom men in Europe, uno degli ... Leggi su ilnapolista

Preferisce «Pasta Kid» o «Braccio d’oro»? «Pasta Kid, mi ci riconosco di più. Me lo diede per provenienza e abitudini culinarie Bud Collins, del Boston Globe». A Boston fece la più grande scorpacciata ...

