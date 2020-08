Avviso di garanzia a Conte e 6 ministri per gestione dell’emergenza Covid (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma, 13 ago – Dopo le denunce per la gestione dell’emergenza coronavirus, è scattato l’Avviso di garanzia nei confronti del premier Giuseppe Conte e di 6 ministri: Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza. Gli esponenti del governo in questione hanno ricevuto una notifica riguardante un Avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. A comunicarlo, con una nota, è Palazzo Chigi. Si tratta di un Avviso che riguarda la trasmissione al Collegio di cui all’art. 7 della citata legge cost. n. 1/1989 degli atti di un procedimento penale iscritto per i delitti di cui agli artt. 110, 438, 452 e 589, 323, 283, 294 c.p., che origina da varie denunce ... Leggi su ilprimatonazionale

LegaSalvini : == ?? ULTIM’ORA - CORONAVIRUS, AVVISO DI GARANZIA A CONTE E MINISTRI DA PM ROMA == ---------------- 11:50 (AGI) -… - TgLa7 : Avviso garanzia a #Conte-ministri dopo denunce per #Covid. Coinvolti Bonafede,Di Maio,Gualtieri,Guerini,Lamorgese,Speranza - Agenzia_Ansa : Avviso di garanzia al premier Giuseppe Conte e a sei ministri del suo governo in relazione alla gestione dell'emerg… - Fedex546 : RT @MarcoNarcisi1: Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sei ministri hanno ricevuto un avviso di garanzia a seguito di denunce da d… - CordioliMirco : RT @doluccia16: Cosa pensano i grillini dell'avviso di garanzia a Conte e ministri? Così per curiosità...?????? -