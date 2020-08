Amministrative, duro attacco di Bianchini, Fdi,: cdx spaccato tra personalismi interni e dictat della Lega (Di giovedì 13 agosto 2020) Avezzano. 'Leggo su qualche organo di stampa che sarei candidato nelle liste del centrodestra e più precisamente in quella di Fratelli d'Italia. Per correttezza informo i miei amici ed elettori di Avezzano che ... Leggi su marsicalive

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative duro

Tuttocampo

Avezzano. “Leggo su qualche organo di stampa che sarei candidato nelle liste del centrodestra e più precisamente in quella di Fratelli d’Italia. Per correttezza informo i miei amici ed elettori di Ave ...Controlli e ingressi limitati nei locali e negli esercizi pubblici, con sanzioni fino al massimo previsto per i trasgressori, ma anche misure sanitarie speciali per contrastare il diffondersi del vir ...