Scarpe e borse | tutte le anticipazioni delle collezioni autunno inverno 2020!

Le Scarpe e borse della collezione autunno inverno 2020/2021 vi conquisteranno, con 8 tendenze irresistibili! Dalle mini borsette, ai color pastello, fino al total white: la moda 2020/2021 è caratterizzata da modelli di qualsiasi tipo, colore, tessuto! Un mix di stili diversi per accontentare ogni gusto estetico. Le sfilate di questo anno, con i loro accessori, hanno conquistato il cuore di tantissime donne: dalle maxi-bags, alle borse in pelle color pastello, fino alle mini-bags scozzesi e tanto altro ancora!Eleganza e raffinatezza, le parole chiave della prossima stagione! Curiose? Iniziamo! 1. Scarpe e borse: Colori pastello Chi non ama i delicati colori pastello? Ebbene sì, gli accessori pastello sono perfetti anche nelle ...

Lungo, a tubino, con gonna a ruota, il vestito di pizzo nero è sempre sinonimo di eleganza, tanto da essere una delle opzioni preferite tra gli abiti da cerimonia e da cocktail: ma con cosa si abbina ...

(ANSA) - CAGLIARI, 11 AGO - Quasi 300 capi di abbigliamento contraffatti, 54 creme medicinali e due tonnellate di alimentari sequestrati, tre ambulanti denunciati e uno arrestato. È il bilancio dei co ...

