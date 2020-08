Renzi contro i parlamentari che hanno richiesto i 600€: “gesto meschino,è una vergogna totale” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Matteo Renzi attacca il gesto vile dei parlamentari che hanno richiesto il bonus di 600€ e attacca l’Inps per “la caccia alle streghe” In un’intervista rilasciata al Corriere della sera Matteo Renzi rilascia alcune dichiarazioni in merito alla vicenda che ha visto alcuni parlamentari richiedere il bonus di 600€, Il portavoce di Italia Viva lo ha descritto come un gesto vile, la richiesta del bonus non solo è stato un “gesto meschino” ma una vera e propria “vergogna totale“. “Detto questo mi colpisce il clima populista di caccia alle streghe che l’Inps ha instaurato. Dire e non dire, annunciare e non smentire, far circolare notizie false: ad esempio nessuno di Italia viva ha ... Leggi su zon

