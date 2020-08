Referendum sul taglio dei parlamentari, la Consulta dà il via libera all’election day (Di mercoledì 12 agosto 2020) Via libera all’election day del 20 e 21 settembre. Il semaforo verde arriva dalla Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibili i 4 conflitti di attribuzione che erano stati sollevati sul taglio dei parlamentari e sul relativo Referendum e sull’ abbinamento della Consultazione con le elezioni per il rinnovo di sette Consigli regionali . A proporre i conflitti erano stati il Comitato promotore per il no, la Regione Basilicata , il senatore Gregorio De Falco ( Gruppo misto) e +Europa. L'articolo Referendum sul taglio dei parlamentari, la Consulta dà il via libera all’election day proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

bendellavedova : Cosa e come pagherà il Presidente dell’INPS del M5S Tridico, che ha gestito questa opaca operazione di uso politico… - direzioneprc : Il nostro segretario nazionale @maurizioacerbo spiega le ragioni del NO al referendum sul taglio dei parlamentari… - Mov5Stelle : Il 20 e 21 settembre andiamo a votare per confermare la nostra riforma costituzionale che taglia il numero dei parl… - GiuseppeTalami : RT @lucianocapone: Forse esagera chi dice che la polemica sul bonus 600€ sia stata montata da Tridico per lanciare il referendum sul taglio… - giadif : @laetranger @Alefarris83 @VoceIddio Una macchia indelebile sul Regno d'Italia. Per questo dovevano andarsene, nel 4… -