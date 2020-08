Mass Effect Trilogy Remastered in arrivo a ottobre? Il prossimo mese potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Mass Effect Trilogy Remastered potrebbe essere annunciata ufficialmente il mese prossimo.Le voci sui primi tre giochi originali rimasterizzati circolano sul web da un po' di tempo e, poco tempo fa, si parlava di una possibile uscita questo autunno. EA ha anche accennato a una rimasterizzazione non ancora annunciata che dovrebbe essere lanciata entro il prossimo anno.A quanto pare, un'uscita autunnale della trilogia non è da escludere, poiché il grande fan di Mass Effect e rispettabile insider "Shinobi" ha accennato a un lancio nel mese di ottobre sui forum di ResetEra in seguito a un tweet di un'altra fan della serie, Liana Ruppert.Leggi altro... Leggi su eurogamer

