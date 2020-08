Ilaria Capua: "Non ci sarà abbastanza vaccino per tutti. Urge un piano strategico per il Paese" (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Sintesi sulle scaramucce di oggi. Mentre si dibatte se rendere obbligatoria la vaccinazione, teniamo in mente che non ce ne sarà abbastanza per tutti. Urge, quindi un piano per la sua somministrazione per offrire una protezione strategica per il Paese e mirata a chi ne ha bisogno”. A scriverlo è la virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell’One Health Center of Excellence della University of Florida, su twitter, commentando il dibattito che si è acceso in Italia fra i favorevoli e i contrari all’obbligo per il vaccino contro Covid-19 quando sarà disponibile.Sintesi sulle scaramucce di oggi. Mentre si dibatte se rendere obbligatoria la vaccinazione teniamo in ... Leggi su huffingtonpost

