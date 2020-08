Figlia mia, un giorno sarai madre anche tu, e capirai (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sembra passata un’eternità, eppure lo ricordo come fosse ieri quando dopo l’ennesima litigata con mamma lei mi guardava esausta, stanca delle solite battaglie adolescenziali e mi ripeteva “quando sarai madre capirai”. A denti stretti le rispondevo, lo facevo sempre, mormorando che no, io non sarei stata come lei, così apprensiva, così poco incline alle mie ribellioni sociali, così rigida sulle scelte di vita. Io lei la criticavo, non con cattiveria certo, ma non ero d’accordo sulla sua politica genitoriale e non le risparmiavo mai niente. Ci sono stati momenti nel nostro rapporto in cui ogni cosa innescava una discussione che finiva sempre con i miei atteggiamenti da bulla, i miei scioperi della fame e le tentate fughe di casa, che si concludevano con ogni mio ritorno. Ma lei mi ... Leggi su dilei

Corriere : Putin: «Abbiamo sviluppato il primo vaccino contro il Covid, sperimentato da mia figlia» - chetempochefa : “Mia madre ha conservato la sua ironia fino all’ultimo: è stata la sua chiave di vita. È stata una donna che ha cre… - davidallegranti : Leggete Anita Pirovano, consigliera comunale a Milano, che si autodenuncia: 'Non vivo di politica perché non voglio… - FulvioSpagnoli : Ti ho sgridato, figlia mia, perché ti voglio bene! - Ombrett34205862 : RT @ViolaMilano: Mentre guardiamo un film mia figlia passa avanti e arriva quasi al finale Io: Hey, ma non puoi skippare tutto e guardare s… -

Ultime Notizie dalla rete : Figlia mia A Sguardi in Fortezza "Figlia mia" con Valeria Golino e Alba Rohrwacher Valeria Cappelletti Dj morta: perito, non possiamo escludere nulla

Resta un giallo la morte della dj Viviana Parisi, il cui corpo è stato trovato tre giorni fa nelle campagne di Caronia, a cinque giorni dalla scomparsa con il figlio Gioele di quattro anni, che non è ...

Pino Cappellano, marito e figli Rosanna Fratello/ Lei: “mai stata gelosa”

Pino Cappellano: marito e figli di Rosanna Fratello, l’interprete di “Sono una donna non sono una santa” ospite del programma “C’è tempo per” Pino Cappellano è il marito di Rosanna Fratello, ospite de ...

Resta un giallo la morte della dj Viviana Parisi, il cui corpo è stato trovato tre giorni fa nelle campagne di Caronia, a cinque giorni dalla scomparsa con il figlio Gioele di quattro anni, che non è ...Pino Cappellano: marito e figli di Rosanna Fratello, l’interprete di “Sono una donna non sono una santa” ospite del programma “C’è tempo per” Pino Cappellano è il marito di Rosanna Fratello, ospite de ...