Ferrara Buskers Festival: va in scena la musica di strada (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una città splendida Ferrara. Col suo imponente Castello Estense, la cattedrale affacciata sulla piazza, le tortuose ed ombreggiate viuzze del vecchio ghetto ebraico. Una città vivace, anche se a misura d'uomo, con tanti locali, tante biciclette e gente che ama divertirsi. Ed è qui, nel cuore pulsante dell'Emilia, che dal 26 al 30 agosto 2020 torna il «Ferrara Buskers Festival», Rassegna Internazionale del Musicista di strada, ideato e diretto da Stefano Bottoni e giunto qest'anno alla sua 33esima edizioneSarà un'edizione speciale, una «limited edition», che non si svolgerà - come in passato- nelle vie della città, ma si concentrerà in cinque location storiche (il Giardino di Palazzo dei Diamanti, il Cortile di Palazzo Crema, il ... Leggi su panorama

ritafenini : Ferrara Buskers Festival: va in scena la musica di strada - anninacats : RT @ClpMilano: #CLPower | Per la prima volta a #Ferrara con questo inedito trio rock' n' roll tutto da scoprire, i #TuttoGood presenteranno… - luca_melloni : RT @ClpMilano: #CLPower | Per la prima volta a #Ferrara con questo inedito trio rock' n' roll tutto da scoprire, i #TuttoGood presenteranno… - VisitComacchio : Dai Lidi di #Comacchio a #Ferrara in pullman per quattro serate speciali, in concomitanza di suggestive ed esclusiv… - ClpMilano : #CLPower | Per la prima volta a #Ferrara con questo inedito trio rock' n' roll tutto da scoprire, i #TuttoGood pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara Buskers Ferrara Buskers Festival: va in scena la musica di strada Panorama Permessi e logistica La Giunta approva alcune agevolazioni

La Giunta ha definito e approvato l’adesione del Comune di Ferrara alla realizzazione da parte dell’Associazione Ferrara Buskers Festival della manifestazione in programma nella nostra città dal 26 al ...

Mostra Ferrara Buskers Festival® - Ferrara

La Rassegna Internazionale del Musicista di Strada, giunta alla sua 33° edizione, si fa portavoce del messaggio di speranza che forse solo la musica e il suo desiderio di partecipazione riesce a dare.

La Giunta ha definito e approvato l’adesione del Comune di Ferrara alla realizzazione da parte dell’Associazione Ferrara Buskers Festival della manifestazione in programma nella nostra città dal 26 al ...La Rassegna Internazionale del Musicista di Strada, giunta alla sua 33° edizione, si fa portavoce del messaggio di speranza che forse solo la musica e il suo desiderio di partecipazione riesce a dare.