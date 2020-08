Covid, focolaio alla Sonrisa: 27 casi e il sindaco accelera per il lockdown (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ventisette persone positive al coronavirus, una mini zona rossa limitata all'area attorno al Castello del Boss delle Cerimonie e il Comune che dichiara praticamente il lockdown in tutta la... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Coronavirus Italia, dal Veneto alla Sicilia: quali sono i nuovi focolai di Covid-19. FOTO Sky Tg24 Covid al Castello delle Cerimonie, Donna Imma rompe il silenzio: «Negativa al tampone»

Dopo il focolaio con 27 contagi di Covid che si è accesso al Castello delle Cerimonie, donna Imma Polese rompe il silenzio su Instagram e lo fa con un messaggio che tende a tranquillizzare tutti, anch ...

Coronavirus, ecco i 4 possibili scenari autunnali previsti dal ministero della Salute

Dal più ottimista al peggiore, ecco i 4 possibili scenari autunnali ipotizzati dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità Il ministero della Salute, in collaborazione con l‘Istitut ...

