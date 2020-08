Coronavirus, continuano a salire i contagi giornalieri: 481 nelle ultime 24 ore. Più di 100 sono in Lombardia (Di mercoledì 12 agosto 2020) continuano a salire i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Dopo l’aumento di ieri, che aveva portato il conto giornaliero a 412 nuovi positivi, oggi sono 481 le persone risultate infette nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal ministero della Salute. Il totale dall’inizio della pandemia sale così a 251.713 casi, con la Lombardia che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare più di 100 nuovi casi con su 7.960 tamponi effettuati. sono 10, invece, le vittime nell’ultima giornata, in aumento rispetto alle 6 di ieri, con il totale delle morti causate dalla pandemia che continua a salire fino a 35.225. In 236 sono guariti, per un totale di 202.697. Un ... Leggi su ilfattoquotidiano

RegLombardia : #LNews continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+86), diminuiscono i ricoveri in non in terapia intensiva (-2)… - reginafiordelis : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, continuano a salire i contagi giornalieri: 481 nelle ultime 24 ore. Più di 100 sono in Lombardia https://… - MarinaPunto1 : RT @Open_gol: ?? Continuano a salire le terapie intensive: oggi +4 rispetto a ieri. Il numero degli attualmente positivi sale di +230, Il… - fattoquotidiano : Coronavirus, continuano a salire i contagi giornalieri: 481 nelle ultime 24 ore. Più di 100 sono in Lombardia - Open_gol : ?? Continuano a salire le terapie intensive: oggi +4 rispetto a ieri. Il numero degli attualmente positivi sale di +… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus continuano Coronavirus, continuano a salire i contagi giornalieri: 481 nelle ultime 24 ore. Più di 100 sono in Lombardia Il Fatto Quotidiano Coronavirus, continuano a salire i contagi giornalieri: 481 nelle ultime 24 ore. Più di 100 sono in Lombardia

Continuano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia. Dopo l’aumento di ieri, che aveva portato il conto giornaliero a 412 nuovi positivi, oggi sono 481 le persone risultate infette nelle ultime ...

Istanbul Airport è il primo a ottenere l’ACI Airport Health Accreditation

Airports Council International (ACI) World e ACI EUROPE hanno annunciato oggi che Istanbul Airport è il primo aeroporto ad essere accreditato attraverso il nuovo Airport Health Accreditation programme ...

Continuano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia. Dopo l’aumento di ieri, che aveva portato il conto giornaliero a 412 nuovi positivi, oggi sono 481 le persone risultate infette nelle ultime ...Airports Council International (ACI) World e ACI EUROPE hanno annunciato oggi che Istanbul Airport è il primo aeroporto ad essere accreditato attraverso il nuovo Airport Health Accreditation programme ...