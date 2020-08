Coronavirus, altri 24 migranti positivi sulla nave-quarantena (Di mercoledì 12 agosto 2020) altri 24 migranti positivi al Coronavirus sono stati individuati sulla nave-quarantena Azzurra, in rada al porto di Trapani. Si tratta per la maggior parte di extracomunitari tunisini che sono stati caricati a Lampedusa. A bordo della nave ci sono in tutto 603 persone, di cui il 70% costituito proprio da tunisini. Leggi su iltempo

