Besiktas, trattative avanzate con Balotelli (Di mercoledì 12 agosto 2020) E’ ormai in stato avanzato la trattativa tra il Besiktas e Mario Balotelli. L’attaccante in uscita dal Brescia, reduce da una stagione difficile in cui sono emersi i soliti limiti comportamentali del giocatore, potrebbe presto trasferirsi in Turchia qualora l’offerta di due milioni l’anno più bonus dovesse essere accettata dall’agente di SuperMario Mino Raiola. Si segnala, però, un forte scetticismo da parte del’allenatore Sergen Yalcin, come riporta la stampa turca, che sottolinea come invece i tifosi siano già scatenati. Leggi su sportface

