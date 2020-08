Alfa Romeo - Tra i cordoli con la Giulia GTAm - VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nasce sulla base della Giulia Quadrifoglio, ma eleva il concetto di sportività e lo porta su un altro livello: è la Giulia GTAm, sviluppata per essere un omaggio ai 110 anni di storia del Biscione e puntare dritta al cuore degli appassionati, con una costruzione leggera e le carreggiate allargate. In pista ad Arese. Quattroruote vi racconta la sportiva attraverso le parole di Fabio Migliavacca, responsabile Marketing prodotto Alfa Romeo per la regione Emea. Lui, ex istruttore di guida sportiva e ingegnere di pista, è stato luomo che ha tenuto le fila del progetto GTA e GTAm e che più di ogni altro ne conosce i segreti. Ce li ha svelati in un esclusivo test sulla pista di Arese: come si guida la nuova GTAm? Cosa si prova vedendola in pista per ... Leggi su quattroruote

Evviva, ci sono gli incentivi: tutti dal concessionario. Fermi tutti: i soldi sono già finiti. Sabato 8 agosto i primi cinquanta milioni di euro stanziati dal governo Conte con il «decreto rilancio», ...

La Ferrari Roma promette di essere una granturismo ad alte prestazioni con il know-how di Formula 1 del cavallino rampante. La vettura, nome in codice Tipo F169, è stata ufficializzata a novembre dell ...

Evviva, ci sono gli incentivi: tutti dal concessionario. Fermi tutti: i soldi sono già finiti. Sabato 8 agosto i primi cinquanta milioni di euro stanziati dal governo Conte con il «decreto rilancio», ...La Ferrari Roma promette di essere una granturismo ad alte prestazioni con il know-how di Formula 1 del cavallino rampante. La vettura, nome in codice Tipo F169, è stata ufficializzata a novembre dell ...