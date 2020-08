Alan Shearer: dal golf alla scommessa del padre passando per i grandi rifiuti e i problemi di memoria (Di giovedì 13 agosto 2020) Alan Shearer compie oggi 50 anni. Un braccio alzato per esultare. Stile retrò, che descrive bene il centravanti inglese vecchia maniera. Una corsa goffa, zoppicante, ma quando gli arrivava il pallone raramente Shearer sbagliava. Vedeva solo la porta, nient’altro. Inizia a giocare a calcio da bambino, ma il padre gli impone il golf, lo sport dei ricchi. Alan si compra le mazze, ci gioca e anche bene, ma sa che quella non è la sua strada. La sua strada è sì verde, ma è un campo da calcio. Il padre non era d’accordo e propose una sterlina al figlio qualora avesse fatto gol nel campionato scolastico. Indovinate come andò a finire. Alan ne fece 3 in tre minuti e andò a riscuotere la ... Leggi su calcioweb.eu

OptaPaolo : 8 - Romelu #Lukaku ha segnato in 8 gare di fila in Europa League, eguagliando la striscia record nella storia del t… - Eurosport_IT : 8 gol in 8 gare consecutive in Europa League tra Everton e Inter, Romelu #Lukaku ha eguagliato il record di Alan Sh… - giomo2 : INTER BAYER LEVERKUSEN Big Rom ha staccato Alan Shearer conquistando il primo posto solitario della speciale classi… - peterpatti : Come Romelu #Lukaku, nessuno mai. Il belga ha messo questa sera la firma sul tabellino marcatori per la nona gara d… - 21Svanz : @roccoiacobucci @90sfootball Account fantastico, casco facile sul football anni 90. Aspetto un bel hristo stoichko… -

Ultime Notizie dalla rete : Alan Shearer Alan Shearer: dal golf alla scommessa del padre passando per i grandi rifiuti e i problemi di memoria CalcioWeb Calciomercato Inter, colpo Marotta | Sì definitivo: Juventus battuta

Nella giornata di oggi, Marotta ha ricevuto la conferma da parte dell’obiettivo di mercato: non vuole nessun altro se non Antonio Conte, anche la Juventus è beffata. Poi il ritorno in hotel dove Rober ...

Romelu Lukaku nella storia: mai nessuno in gol per nove gare di fila in Europa League

Con la rete in Inter-Bayer Leverkusen Romelu Lukaku è andato in gol per la nona gara consecutiva in rete in Europa League, un primato mai raggiunto da nessuno neanche durante la vecchia Coppa UEFA. Su ...

Nella giornata di oggi, Marotta ha ricevuto la conferma da parte dell’obiettivo di mercato: non vuole nessun altro se non Antonio Conte, anche la Juventus è beffata. Poi il ritorno in hotel dove Rober ...Con la rete in Inter-Bayer Leverkusen Romelu Lukaku è andato in gol per la nona gara consecutiva in rete in Europa League, un primato mai raggiunto da nessuno neanche durante la vecchia Coppa UEFA. Su ...