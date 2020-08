Windows 10 May 2020 Update: disponibile la build 19041.450 (Di martedì 11 agosto 2020) È da poco disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Windows 10 May 2020 Update: stiamo parlando della build 19041.450. Changelog Fix di bug e miglioramenti generali: Addresses an issue in Universal Windows Platform (UWP) apps that allows single sign-on authentication when an app does not have the Enterprise Authentication capability. With the release of CVE-2020-1509, UWP applications might begin prompting the user for credentials. Security Updates to the Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows Graphics, Microsoft Graphics Component, Windows Kernel, Windows Input and Composition, Windows Media, ... Leggi su windowsinsiders

Ultime Notizie dalla rete : Windows May Windows 10 May 2020 Update, roll-out esteso a un numero maggiore di computer HWfiles Windows 10, l'ultimo aggiornamento sta creando problemi: cosa succede

Immancabili come in ogni aggiornamento importante di Windows 10, arrivano le prime segnalazioni di problemi dopo l’update di sicurezza rilasciato martedì 11 agosto. A darne notizia è il sito thewincen ...

Fix spazio su disco riconosciuto come RAW su May 2020 Update

Un nuovo bug affligge May 2020 Update. Questa volta il problema riguarda il riconoscimento dello spazio su disco. 15 AGOSTO 2020 | Come promesso, Microsoft ha rimosso il blocco dell’aggiornamento a Ma ...

