Verona, il ds D’Amico rinnova fino al 2023 (Di martedì 11 agosto 2020) Il direttore sportivo del Verona Tony D’Amico resterà in gialloblu fino al 2023. Il responsabile dell’area sportiva dell’Hellas ha rinnovato il proprio contratto dopo l’ottima squadra costruita che ha portato la neopromossa sotto la guida di Juric fino a concludere nella parte sinistra della classifica. Soddisfatto il presidente Maurizio Setti: “Siamo felici di poter proseguire, con una programmazione pluriennale, il rapporto professionale con Tony e di aver posto le basi con lui per una collaborazione a lunga scadenza, in nome della necessaria continuità di cui abbisogna l’area sportiva”. Leggi su sportface

