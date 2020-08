Roma. Bernini (FI): ricandidatura Raggi buona notizia per noi, non per il PD (Di martedì 11 agosto 2020) “La ricandidatura di Virginia Raggi a prima cittadina di Roma e’ una buona notizia per gli avversari politici del Movimento Cinque Stelle. Il disastro amministrativo di questi anni e’ infatti sotto gli occhi di tutti, e insieme cade anche l’ultimo residuo baluardo della credibilita’ grillina, quello dei due mandati. Ma il voto nella capitale dara’ anche indicazioni interessanti su come finira’ il progetto di alleanza strategica Pd-M5S ipotizzato da Zingaretti, che proprio nelle elezioni Romane rischia di trovare il suo triste epilogo. O il Pd si inchinera’ un’altra volta ai voleri di Grillo?”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. Leggi su romadailynews

