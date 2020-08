Previsioni Meteo della Mattina di Martedì 11 Agosto 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 11 Agosto 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 11 Agosto 2020 Al mattino nubi medio-alte in transito su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi. Il Meteo … Leggi su periodicodaily

Rovigo, 11 agosto 2020 - Caldo africano, è stato attivato il Piano di emergenza dell’Azienda Ulss 5. In linea con le indicazioni del Ministero della Salute e con quanto previsto dalla delibera di giun ...Torna l’anticiclone sub-tropicale che per almeno per i prossimi 7 giorni riscalderà il Paese con temperature che potranno toccare punte superiori ai 40°C. Il vasto campo anticiclonico verrà minato di ...