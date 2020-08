"Perché il suo governo non può durare". Fonti privilegiate e "stelle", Antonio Socci rivela: Conte è finito (Di martedì 11 agosto 2020) Ci sarebbero tutti gli ingredienti della solita estate italiana: gli amorazzi da rotocalco, il tragico giallo dell'estate, il caldo e ora le stelle cadenti di S. Lorenzo. Solo che l'estate 2020 è diversa, è vuota di turisti stranieri e piena di problemi e di ansie. Le stelle cadenti non sono solo quelle di san Lorenzo. Nel mondo, come in Italia, è una vera pioggia di stelle, preannuncio di un autunno catastrofico. Sembrano cadenti perfino le stelle della bandiera americana nella campagna presidenziale più drammatica della storia recente, fra i danni umani ed economici del Covid e la piazza sobillata da chi vuole alimentare l'incendio; con il presidente Trump che si scambia con gli avversari addirittura l'accusa di voler mettere in discussione ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Perché suo La Libia dallo stallo al futuro. Tra crisi e spiragli di stabilizzazione. Il punto di Ruvinetti Formiche.net Conferenza stampa di Trump sospesa perché arriva notizia che un agente della sicurezza ha sparato a un individuo sospetto fuori dalla Casa Bianca

Attimi di paura alla Casa Bianca durante una conferenza stampa di Donald Trump. Il presidente è stato allontanato dalla sala stampa (foto) pochi minuti dopo aver iniziato a parlare, appena è arrivata ...

Giletti sotto scorta dopo le minacce del boss Graviano: "Perché soltanto adesso?"

Massimo Giletti sotto scorta. La notizia, lanciata dal sito Antimafia Duemila e rimbalzata in rete, è stata confermata dallo stesso giornalista, conduttore di Non è l’Arena su La7, al sito del Corrier ...

Attimi di paura alla Casa Bianca durante una conferenza stampa di Donald Trump. Il presidente è stato allontanato dalla sala stampa (foto) pochi minuti dopo aver iniziato a parlare, appena è arrivata ...