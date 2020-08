Pensioni invalidità 2020: a quanto ammonta realmente l’aumento? Risponde Atti (SPI CGIL) (Di martedì 11 agosto 2020) Sull’aumento delle Pensioni di invalidità si é detto di tutto negli ultimi giorni a seguito della sentenza 152/2020 della Corte Costituzionale, ragione per cui moltissimi lettori ci hanno scritto preoccupati non comprendendo più nulla, date anche le numerose notizie discordanti sugli importi, diffuse in merito. Ci siamo allora permessi di contattare, e gli siamo immensamente grati per aver accolto il nostro invito, Raffaele Atti, Segretario Nazionale SPI CGIL, che ha deciso di spiegarci in dettaglio e con dovizia di particolari quali sono gli effetti della sentenza 152/2020 della Corte costituzionale sulle Pensioni di invalidità. Eccovi lo scritto, in esclusiva per il nostro sito del Segretario Nazionale SPI CGIL. Chiunque volesse ... Leggi su pensionipertutti

