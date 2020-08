Migranti: indagato sindaco di Varapodio per illeciti nella gestione di centro d’accoglienza (Di martedì 11 agosto 2020) Un altro esempio di come il business dell'accoglienza dei Migranti favorisca il sorgere del malaffare. Conseguenza dell'accoglienza indiscriminata predicata dal governo, dalle sinistre e dalle associazioni interessate Leggi su firenzepost

PALMI – Un altro esempio di come il business dell’accoglienza dei migranti favorisca il sorgere del malaffare. Conseguenza dell’accoglienza indiscriminata predicata dal governo, dalle sinistre e dalle ...In Serbia, a un gruppo di migranti, che aveva con sé un bambino di 2 anni, era stato detto che sarebbero stati accompagnati in un centro di accoglienza profughi. La polizia li ha invece abbandonati in ...