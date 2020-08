Inefficacia internazionale e appassionati di risiko (Di martedì 11 agosto 2020) di Vincenzo Olita L’Italia è vicina agli amici libanesi in questo momento tragico. I nostri pensieri vanno alle famiglie delle vittime, a cui esprimiamo il nostro cordoglio, e alle persone ferite, a cui auguriamo una pronta guarigione.Il messaggio è del nostro ministro degli esteri, perfetto come condoglianze formali per famiglie amiche ma non per un popolo martoriato da guerre civili e conflitti religiosi. In un paese in cui convivono, non pacificamente, 18 confessioni religiose 2 milioni e 500 mila rifugiati su una popolazione di 6 milioni e 800 mila, dove il potere politico è suddiviso tra cristiani maroniti, sciiti di Hezbollah (partito di Dio) e sunniti, in cui la componente salafita- jihadista ha assunto sempre più un ruolo centrale, la domanda è: ma chi sono gli amici libanesi? Capziosa se posta alla politica italiana appagata dal comando ... Leggi su ildenaro

