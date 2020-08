Il Daily Mail: “La reputazione internazionale di Sarri è a pezzi, deve ripartire da zero” (Di martedì 11 agosto 2020) Maurizio Sarri si starà chiedendo ancora cosa ha Pirlo che lui non ha. “Per cominciare, Pirlo vanta capelli di gran lunga più belli…”. L’attacco del pezzo sul cambio di panchina alla Juventus del Daily Mail è scherzoso, ma non il titolo: “La reputazione europea di Sarri è a brandelli”. Il quotidiano inglese analizza il crollo di credibilità dell’ex tecnico del Chelsea dopo l’esonero. Sarri non ne esce benissimo. Secondo il Mail “Pirlo non avrà bisogno di imparare o sviluppare il DNA della Juventus dopo aver passato quattro anni nel centrocampo bianconero. Ha capito di cosa parla il club e questo è di vitale importanza. Alla fine, Sarri non l’ha ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Daily Mail: “La reputazione internazionale di Sarri è a pezzi, deve ripartire da zero” “C’è la convinzione che i… - gillomarco : RT @guidoolimpio: Un 'ricercatore' usando Google Earth ha scoperto questa 'nave' in Antartide. Molte teorie, anche curiose...Da Daily Mail.… - MrBaro_ : @cristiano90p2 Tranquilli, non serviva la smentita di Pedullà. Il Daily Mail non ha mai scritto nulla, è stato un e… - cristiano90p2 : RT @Lazio24Luca: @cristiano90p2 Hai visto qualcosa di riportato dal daily mail? No, l'ho scritta io per ridere e ovviamente ci sta qualche… - Lazio24Luca : @cristiano90p2 Hai visto qualcosa di riportato dal daily mail? No, l'ho scritta io per ridere e ovviamente ci sta q… -

Ultime Notizie dalla rete : Daily Mail Il Daily Mail: "La reputazione internazionale di Sarri è a pezzi, deve ripartire da zero" ilnapolista James Bond: Sean Connery lo 007 più amato. Batte Daniel Craig seduttore di The Queen

Continua a sbaragliare tutti senza ombra di cedimenti. Sean Connery all’alba dei 90 compleanni, li compirà il 25 agosto, continua a incarnare l’essenza del personaggio di James Bond. La prima volta ch ...

"Sarebbe perfetta per Jeffrey...". Così volevano adescare Paris

Un amico di vecchia data di Ghislaine Maxwell ha rivelato una muova indiscrezione sul ruolo di adescatrice della dark lady recentemente arrestata. Il giornalista Chrisopher Mason ha riferito al Daily ...

Continua a sbaragliare tutti senza ombra di cedimenti. Sean Connery all’alba dei 90 compleanni, li compirà il 25 agosto, continua a incarnare l’essenza del personaggio di James Bond. La prima volta ch ...Un amico di vecchia data di Ghislaine Maxwell ha rivelato una muova indiscrezione sul ruolo di adescatrice della dark lady recentemente arrestata. Il giornalista Chrisopher Mason ha riferito al Daily ...