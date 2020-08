I socialdemocratici tedeschi guardano a sinistra con l’uomo più di centro che c’è (Di martedì 11 agosto 2020) Berlino. Un’intervista al primo canale della tv pubblica di domenica, seguita da un annuncio via Twitter di lunedì. Con un’accorta coreografia estiva il partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha illustrato il proprio piano per il dopo-Merkel. Domenica la copresidente del partito Saskia Esken aveva Leggi su ilfoglio

Il ministro delle Finanze guiderà i socialdemocratici nel voto del 2021. E’ vicino al mondo del business: voglio vincere, il governo deve cambiare «Un anseatico in tutto e per tutto», dicono spesso di ...Il candidato alla cancelleria dell’Spd, Olaf Scholz, appare in distonia con l’orientamento del proprio elettorato e anche con quello della direzione del partito. L’approfondimento di Mennitti Dopo ave ...