Grande Fratello Vip, ora è ufficiale: Antonella Elia e Pupo ci saranno (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo settimane di voci di corridoio e mezze indiscrezioni, ora è finalmente ufficiale. A un mese dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, sono stati ufficializzati 2 importanti nomi che faranno parte dell’impalcatura del programma stesso, non concorrenti ma non meno importanti. Il GF Vip ha deciso: gli opinionisti saranno Antonella Elia e ancora una volta Pupo. GF Vip, Pupo riconfermato come opinionista Era nell’aria, ma ora è tutto nero sul bianco che fa da sfondo al tweet postato dal Grande Fratello Vip: il cantautore Pupo sarà di nuovo uno dei protagonisti della nuova edizione, tornando nei panni di opinionista. Un ruolo, questo, ... Leggi su thesocialpost

