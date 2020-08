Gli auricolari bluetooth con il braccialetto intorno (Di martedì 11 agosto 2020) Sono stati tra i primi (ma non gli unici) a coniugare smartwatch e auricolari, ma stavolta i designer di AirPower hanno aggiunto una smart band ai loro Wearbuds Pro. Dopo il successo dell’anno scorso con la prima generazione del prodotto che ha raccolto quasi 1 milione di dollari, adesso c’è un 3-in-1 che oltre all’ascolto di musica e le funzionalità di orologio smart consente pure di ottenere una serie di informazioni dettagliate per il fitness. Premesso che il prodotto supporta sette lingue (italiano incluso, oltre a inglese, spagnolo, cinese, tedesco, spagnolo e giapponese), restano la visualizzazione delle notifiche dello smartphone in tempo reale, la risposta o il rifiuto a una chiamata e la riproduzione o pausa del flusso di brani con un tocco, come pure la custodia che assicura agli auricolari un’autonomia di ... Leggi su wired

Giu_8 : Ci ho messo diversi anni ad abituarmi a quelli che parlano con gli auricolari, a non pensare in prima battuta che n… - sciokkata : Anche voi indossate gli auricolari nonostante non sentiate nulla? solo per il gusto di averli alle orecchie? - wrdjouska : infilo gli auricolari nelle orecchie e ascolto la mia playlist preferita. - ylldrit__ : inventate ciò che volete, ma gli auricolari col cavo non gli batterà mai nessuno - 126gian : Adesso sto con gli auricolari fino a quando non arrivo al 5% Spero di non addormentarmi prima che mi serve caricato per domani mattina -