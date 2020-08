Formula 1, Ross Brawn non ha dubbi: “Max Verstappen mi ricorda Michael Schumacher, è sensazionale” (Di martedì 11 agosto 2020) La vittoria ottenuta a Silverstone nel Gran Premio del 70° Anniversario ha acceso i riflettori su Max Verstappen, capace di interrompere il dominio stagionale della Mercedes. Charles Coates/Getty ImagesUna prestazione monstre che ha esaltato anche Ross Brawn che, nel suo editoriale sul sito della Formula 1, ha paragonato l’olandese a Michael Schumacher: “Max è stato semplicemente sensazionale a Silverstone, mi ricorda Michael Schumacher sotto molti aspetti. Quando si ascolta la sua radio, è chiaro che ha delle capacità extra. Il limite della vettura non è il limite di Max Verstappen. Lui è in grado di sentire la sottigliezza della macchina e di rispondere ... Leggi su sportfair

